ماذا يعني صك إدارة الشركة؟

- الاتفاقية المقترحة على دائني الشركة لتحديد كيفية التعامل مع شؤونها وأصولها.
- يتم التوصل إليها خلال عملية الإدارة الطوعية للشركة المتعثرة.
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- الإدارة الطوعية هي إجراء رسمي للإعسار يضع الشركة تحت وصاية شركة متخصصة في السعودية.
- موافقة الدائنين على "صك إدارة الشركة" ينهي فترة الإدارة الطوعية.
- يسمح بتفادي التصفية الكاملة والفورية ويتيح للدائنين فرصة تحقيق عائد أفضل على استثماراتهم.
- يتم تعيين شركة لإدارة الاتفاق وعادة ما تكون نفس الشركة التي قامت بالوصاية في الإدارة الطوعية.
- يفصّل كيفية تسديد المبالغ إلى الدائنين وفيما إذا يتوجب بيع أي من أصول الشركة.
- بحاجة إلى موافقة أغلبية الدائنين من حيث العدد ومن حيث القيمة.
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