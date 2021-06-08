ماذا يعني صك إدارة الشركة؟

- الاتفاقية المقترحة على دائني الشركة لتحديد كيفية التعامل مع شؤونها وأصولها.

- يتم التوصل إليها خلال عملية الإدارة الطوعية للشركة المتعثرة.

مادة اعلانية

- الإدارة الطوعية هي إجراء رسمي للإعسار يضع الشركة تحت وصاية شركة متخصصة في السعودية.

- موافقة الدائنين على "صك إدارة الشركة" ينهي فترة الإدارة الطوعية.

- يسمح بتفادي التصفية الكاملة والفورية ويتيح للدائنين فرصة تحقيق عائد أفضل على استثماراتهم.

- يتم تعيين شركة لإدارة الاتفاق وعادة ما تكون نفس الشركة التي قامت بالوصاية في الإدارة الطوعية.

- يفصّل كيفية تسديد المبالغ إلى الدائنين وفيما إذا يتوجب بيع أي من أصول الشركة.

- بحاجة إلى موافقة أغلبية الدائنين من حيث العدد ومن حيث القيمة.