هذه الشركات الموقوفة أو المشطوبة من أسواق الإمارات المالية

- شركة آبار للاستثمار تم شطبها من سوق أبوظبي في سبتمبر 2010.

- شركة تمويل تم شطبها من سوق دبي في يوليو 2014.

مادة اعلانية

- شركة ماركة أوقف التداول على سهمها في سوق دبي المالي في مايو 2018.

- شركة دريك أند سكل أوقف التداول على سهمها في نوفمبر 2018.

- الشركة الخليجية للاستثمارات أوقف التداول على سهمها في سوق دبي المالي في فبراير 2019.

- شركة أرابتك القابضة أوقف السهم عن التداول في سبتمبر 2020 بعد إعلان الشركة إفلاسها.

- شركة المدينة للتمويل أوقف السهم عن التداول في مارس 2021.

- شركة دي إكس بي إنترتينمنتس أوقف السهم عن التداول في يونيو 2021 بعد استحواذ ميراس عليها.

- داماك العقارية على خطى هذه الشركات لشطب إدراجها.