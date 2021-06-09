اقتصاد الإمارات
هذه الشركات الموقوفة أو المشطوبة من أسواق الإمارات المالية
- شركة آبار للاستثمار تم شطبها من سوق أبوظبي في سبتمبر 2010.
- شركة تمويل تم شطبها من سوق دبي في يوليو 2014.
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- شركة ماركة أوقف التداول على سهمها في سوق دبي المالي في مايو 2018.
- شركة دريك أند سكل أوقف التداول على سهمها في نوفمبر 2018.
- الشركة الخليجية للاستثمارات أوقف التداول على سهمها في سوق دبي المالي في فبراير 2019.
- شركة أرابتك القابضة أوقف السهم عن التداول في سبتمبر 2020 بعد إعلان الشركة إفلاسها.
- شركة المدينة للتمويل أوقف السهم عن التداول في مارس 2021.
- شركة دي إكس بي إنترتينمنتس أوقف السهم عن التداول في يونيو 2021 بعد استحواذ ميراس عليها.
- داماك العقارية على خطى هذه الشركات لشطب إدراجها.
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