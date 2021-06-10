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غولدمان ساكس: الوضع المالي للبنوك الأوروبية أصبح أفضل بكثير

بنوك

غولدمان ساكس: الوضع المالي للبنوك الأوروبية أصبح أفضل بكثير

عما كان عليه بداية أزمة كورونا

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دبي - العربية.نت

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قال البنك الاستثماري غولدمان ساكس إن الوضع المالي للبنوك الأوروبية أصبح أفضل بكثير عما كان عليه بداية أزمة كورونا.

وأضاف أن الديون المتعثرة تراجعت على أساس سنوي ساهم بتحسن وضع البنوك الأوروبية، والبرامج التحفيزية لمواجهة الجائحة دعمت الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية.

ومثلت الديون المتعثرة جزءا كبيرا من الميزانيات بين 2008 و2011، وتراجع الديون المتعثرة من 1.22 تريليون دولار في 2016 إلى 550 مليار دولار في منتصف 2020.

ومع ذلك، أثار الذراع الرقابي للبنك المركزي الأوروبي مخاوف بشأن استقرار الميزانيات العمومية للبنوك في المستقبل.

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