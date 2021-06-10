هذه دلالات إبقاء موديز على تصنيف السعودية عند A1

قال محمد مكني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام إن السعودية مازالت تحتفظ بتصنيفها السيادي المرتفع عند A1 من قبل وكالة موديز، وهو يعتبر أمرا إيجابيا في ظل الظروف العالمية الحالية.

وأشار إلى أن النظرة السلبية سببها مرتبط بجائحة كورونا، وآثارها السلبية على اقتصاد المملكة كما كان الحال في باقي اقتصادات العالم.

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وأمس، حدثت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" مساء الثلاثاء تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.