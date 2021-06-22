هل فاقت نتائج المراكز العربية التوقعات؟

قال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات إن التوقعات بشأن الأرباح للمراكز العربية كانت أسوأ مما تم الإعلان عنه، لكن بشكل عام النتائج جيدة في ظل التحديات التي واجهتها الشركة خلال أزمة كورونا وتأثيرها بشكل رئيسي على المراكز التجارية التي تعتبر النشاط الرئيسي للشركة.

وأوضح أن الدليل على ذلك، هو تماسك سهم الشركة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، خاصة أن السهم في مسار صاعد في ضوء نظرة المستثمرين المستقبلية الجيدة للشركة.

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وتراجع صافي أرباح شركة المراكز العربية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 24.26% في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2021، ليسجل 486.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 642.6 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح السنوية يعود إلى عدة أسباب منها انخفاض الإيرادات بنسبة 15.5% خلال السنة المالية لتبلغ 1.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.2 مليار ريال في السنة المالية السابقة.