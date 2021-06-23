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هذه أبرز الأرقام عن صناعة الدواء في السعودية

اقتصاد السعودية

هذه أبرز الأرقام عن صناعة الدواء في السعودية

أكثر من 40 مصنعاً مسجلاً في المملكة

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دبي - العربية.نت

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قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل بن سعد البداح، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن الصناعات الطبية السعودية تشهد تميزاً كبيراً ويبلغ حجم الصناعة حالياً 34 مليار ريال، وتبلغ قيمة الصادرات 1.5 مليار ريال.

وأشار إلى إطلاق أول جهاز تنفس صناعي مصنع في السعودية خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن السعودية تستهدف تحقيق نمو كبير في الصادرات غير النفطية، لتصبح مساهمة الصادرات غير النفطية أكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

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