هذه أبرز الإدراجات المباشرة في 2021

تعد شركة كوين بيز Coinbase من أبرز الإدراجات المباشرة في الأسواق المالية والتي تم بدء التداول عليها في 14 أبريل الماضي، وبلغ تقييمها عند الإدراج 86 مليار دولار.

وأيضا شركة روبلوكس التي جرى التداول على أسهمها في 10 مارس الماضي، وبلغ تقييمها عند الإدراج 30 مليار دولار، وشركة سكوير سبيس، التي بدأ التداول عليها في 19 مايو، وبلغ التقييم عند الإدراج نحو 7.4 مليار دولار.

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أما أبرز الإدراجات عبر الاندماج مع SPAC، فكانت شركة سوفي SoFi، وكان تقييمها عند الاندماج 8.65 مليار دولار، وشركة Clover Health، وبلغ التقييم عند الاندماج 7 مليارات دولار، وشركة Hims and Hers Health وبلغ التقييم عند الاندماج 1.6 مليار دولار، وشركة BarkBox، وبلغ التقييم عند الاندماج 1.6 مليار دولار.