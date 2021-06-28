هل تتفوق اكتتابات 2021 في السوق السعودية عن العام الماضي؟

قال عبدالله الحامد رئيس المشورة فيGIB Capital إن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب جائحة كورونا، وجرى تأجيل العديد من الاكتتابات بسبب تلك الظروف.

وأضاف في حديثه للعربية أن العام الجاري يشهد زخما جيدا من طلبات الاكتتاب في السوق المحلية.

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وأشار إلى أن الأسعار الحالية في السوق والتقييمات جيدة للمساهمين البائعين أو الطارحين بشكل عام، لكن السوق محكومة بتشريعات محددة ومختصة وينبغي لأي طارح أن يلتزم بالتشريعات ليصل إلى مرحلة الطرح.

وأوضح أن هناك شركات شبه جاهزة للطرح وقد تستغرق وقت قليل لطرحها بالسوق، متوقعا أن يكون عدد الاكتتابات خلال العام الجاري أكبر من اكتتابات العام الماضي.

وأضاف أن جزءا من الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة وتداول وهيئة سوق المال هو إتاحة فرص وقطاعات جديدة بالسوق المالية السعودية لم تكن موجودة للمشاركة في نمو هذه القطاعات، واستثمار الأمول بها، مؤكدا أن هذه الشركات تعد جيدة للمساهم الفرد وفرصة استثمارية له على المدى الطويل.