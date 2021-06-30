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ما هي الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد؟

فيروس كورونا

ما هي الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد؟

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ العمل بالشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد في 1 يوليو، وتعفي حاملها من الفحص أو الحجر.

الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد تعترف بها دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وليختنشتاين وآيسلندا والنرويج.

وتشمل الشهادة معلومات شخصية ضرورية إضافة إلى رمز وتوقيع.

وتبحث أوروبا مع بريطانيا وأميركا الاعتراف المتبادل بها، وتحتوي إثبات تلقي اللقاح أو نتيجة فحص PCR سلبية أو المناعة بعد الإصابة بكورونا.

وتعترف الشهادة بلقاحات فايزر وموديرنا واسترازينيكا وجونسون إند جونسون.

والدول الأعضاء بالاتحاد غير ملزمين بدخول أشخاص تلقوا لقاحات مثل سبوتينك-في الروسي وسينوفارم الصيني.

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