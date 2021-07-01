مؤشر على عودة الحياة الطبيعية في أميركا.. وتباطؤ في نيويورك

بالرغم من تعافي بعض الولايات الأميركية وعودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل كورونا وأفضل، إلا أن اقتصاد ولاية نيويورك لم يتعاف كباقي الولايات.

رجوع الاقتصاد الأميركي "إلى الوضع الطبيعي" بنسبة 93٪ الأسبوع الماضي لكن نيويورك وصلت إلى 83٪ في ذيل القائمة.

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كان اقتصاد نيويورك ثالث أقوى اقتصاد بين الولايات الأميركية بعد تكساس وكاليفورنيا عام 2019، بناتج محلي قيمته 1.8 تريليون دولار في 2019 بنفس حجم اقتصاد إيطاليا.

ثم جاءت كورونا، لينكمش الناتج الإجمالي بـ 5.9٪ وهو انخفاض أكبر من الاقتصاد الأميركي ككل. وبلغ معدل البطالة 7.8٪، مقارنةً بـ 5.8٪ معدل البطالة ككل في الولايات المتحدة.

وتساهم مدينة نيويورك وحدها بأكثر من نصف النشاط الاقتصادي للولاية، ويعتمد اقتصاد مدينة نيويورك على المطاعم والمقاهي والصالونات والمسارح والترفيه والسياح.