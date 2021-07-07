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تحت ضغط الصين.. هكذا خسرت "ديدي" المليارات

اقتصاد الصين

تحت ضغط الصين.. هكذا خسرت "ديدي" المليارات

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دبي - العربية.نت

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تراجعت القيمة السوقية لشركة ديدي Didi Global Inc في تداولات قبل السوق بعد أن أمرت هيئة تنظيمية صينية بإزالة منصة الشركة من متاجر التطبيقات، بعد أيام من طرح عام أولي بقيمة 4.4 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وشرح أيمن البناو كبير مستشارين MAG للاستشارات، في مقابلة مع "العربية" الفارق بين قوانين الصين وأميركا فيما يتعلق بتحجيم شركات التكنولوجيا ولماذا لم تخلق القوانين الأميركية بلبلة في السوق كما فعلت نظيرتها الصينية.

وانخفضت أسهم شركة التكنولوجيا التي تتخذ من الصين مقراً لها بنسبة 30% لتصل إلى 10.90 دولار أميركي، مما أدى إلى القضاء على حوالي 22 مليار دولار من القيمة السوقية وجعل السهم أقل من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 14 دولاراً.

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