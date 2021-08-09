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نتائج أرامكو تؤشر على صمود التوزيعات وقت تقلبات أسعار النفط 

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اقتصاد السعودية

نتائج أرامكو تؤشر على صمود التوزيعات وقت تقلبات أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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قال وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن شركة أرامكو استفادت من ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني، وكانت النتائج عند الحد الأقصى للتوقعات.

واستفادت الشركة من التحسن في نتائج أعمال سابك، وحافظت على سياساتها التي سبق وأن أعلنتها، و"من الجيد المحافظة على توزيعات مستقرة وثابتة، خاصة في ظل سياسة الشركة الاستثمارية التوسعية".

وأوضح أن نتائج أعمال الشركة وقوتها المالية تعطيها القدرة على الحفاظ على توزيعاتها النقدية حتى لو تعرضت أسواق النفط إلى تقلبات حادة.

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