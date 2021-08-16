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النفط يهبط بضغط من مؤشرات قلق في الصين

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النفط

النفط يهبط بضغط من مؤشرات قلق في الصين

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الاثنين، حيث أضر الانتشار المستمر لمتغير دلتا من فيروس كورونا بآفاق الطلب العالمي، كما أشارت بيانات الحفر من الولايات المتحدة إلى زيادة النشاط.

وقال الرئيس التنفيذي لدى CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية" إن مؤشرات تناقص الطلب في الصين، غير إيجابية للأسعار، لكن من المتوقع أن يظل الطلب في الولايات المتحدة قويا.

وأشار إلى أن الأنباء من الصين، تفتح الأسئلة حول كفاءة اللقاحات وهل سيتكرر السيناريو في دول أخرى، وهل ستمتد التطورات إلى تجدد الإغلاقات، وتقييد حركة النقل والطيران.

هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.1٪ دون 68 دولاراً للبرميل، بعد خسارة 0.9٪ يوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت القياسي دون 70 دولاراً.

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