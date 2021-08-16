"ساسكو" تتوقع نتائج مالية أقوى بالنصف الثاني من 2021

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ساسكو، سلطان محمد الحديثي، بدء تحسن نتائج الشركة في النصف الأول من العام الحالي، بعد مرحلة جائحة كورونا.

وقال الحديثي في مقابلة مع "العربية" إن النتائج أظهرت تحسنا في النصف الأول من العام الحالي، وبدأت الأمور تعود قريبا من طبيعتها "بالرغم من تأثر نتائج الشركة باستمرار التعليم عن بعد والقيود المفروضة على الحج والعمرة".

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وأشار إلى أن قطاعات التجزئة ومحطات الوقود والنقليات ساهمت بشكل كبير في هذه النتائج، موضحاً أن هذه القطاعات تشكل 90% من إيرادات الشركة.

وحول النصف الثاني من العام الحالي، عبر الحديثي عن تفاؤله بأداء أفضل للشركة مع عودة المدارس، و"بما أن الأمور في المملكة ممتازة من ناحية التعامل مع كورونا، وبالتالي فإن الأداء في الربعين الثالث والرابع سيكون أفضل بكثير".