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سوق السعودية.. نتائج فصلية إيجابية بقيادة البتروكيماويات

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سوق السعودية

سوق السعودية.. نتائج فصلية إيجابية بقيادة البتروكيماويات

دبي - العربية.نت

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قال وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن معظم نتائج أعمال الشركات بالسوق السعودية جاءت إيجابية بالربع الثاني، خاصة قطاع البتروكيماويات، عند مقارنتها بالربع الأول.

وأوضح أن أرباح الشركات نمت 57%، والسوق إجمالا حققت نموا في الأرباح بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة 18%، لكن عند استبعاد أرامكو، يكون النمو 26%.

وذكر أن القطاع المتميز في السوق هو قطاع البتروكيماويات، لأن السلع الأولية حققت مبيعات كبيرة بالربع الثاني.

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