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أوربكس: مستويات الدولار تنبئ بحركة تصحيحية

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الدولار

أوربكس: مستويات الدولار تنبئ بحركة تصحيحية

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر، كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1785 دولارا للأونصة، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% أيضا إلى 1786.50 دولار.

وتوقع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لدى شركة "أوربكس" محمد المريري، في مقابلة مع "العربية" أن تزيد فرص التصحيح لأسعار مؤشر الدولار، مع قرب إنهاء البرامج التحفيزية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال المريري إن الدولار تخلى عن بعض مكاسبه مطلع تداولات اليوم، مع ارتفاعات في أسعار السلع، ومن ناحية تقنية ستكون فرص للتصحيح على مؤشر الدولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1%، متراجعا عن أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي عملات أخرى.

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