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منصة اعتماد السعودية تسهل مدفوعات الحكومة للقطاع الخاص

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السعودية

منصة اعتماد السعودية تسهل مدفوعات الحكومة للقطاع الخاص

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في السعودية، يوسف عبدالرحمن الحرقان، في مقابلة مع "العربية" أن منصة اعتماد حققت نقلة نوعية في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بفاعلية.

وقال الحرقان إن منصة اعتماد، مكنت الأفراد والموظفين من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما عززت الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، ووفرت المنصة سوقا إلكترونية للمشتريات الحكومية، يتيح للجهات تنفيذ إجراءاتها بشكل إلكتروني سواء بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، أو الترسية وإبرام العقود للمشاريع ومعالجة أوامر الدفع.

وكشف أن حجم المنافسات المطروحة للشراء على منصة اعتماد منذ إطلاقها منتصف عام 2018 حوالي نصف مليون منافسة جراء جهود وزارة المالية والجهات الحكومية في رقمنة الخدمات، والتي حصلت على عدة جوائز عالمية في مجال الأعمال، بما عزز الشفافية والعدالة للقطاع الخاص، في التنافس على المناقصات والدخول بها والتقديم عليها بكل سهولة.

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