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السعودية: أكبر إطلاق لبرامج نوعية وصناديق للتكنولوجيا بـ 4 مليارات ريال

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اقتصاد السعودية

السعودية: أكبر إطلاق لبرامج نوعية وصناديق للتكنولوجيا بـ 4 مليارات ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت السعودية أمس عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بقيمة 4 مليارات ريال.

وجاء الإعلان على هامش فعالية LAUCH في العاصمة الرياض حيث أعلنت كبرى الشركات التقنية الرائدة في العالم مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت وأي بي إم، تعاونها مع المملكة عبر إطلاق برامج تدريبية تختص برفع القدرات الرقمية للكوادر الوطنية الشابة، ومراكز أخرى للابتكار في ريادة أعمال التقنية.

وتم الكشف عن صندوق eWTP Arabia Capital السعودي الصيني والذي يسعى إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر بـ 1.5 مليار ريال.

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