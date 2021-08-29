.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وول ستريت.. خفض التحفيز سيكون أكثر وضوحا في نوفمبر المقبل

  • الخط
وول ستريت

وول ستريت.. خفض التحفيز سيكون أكثر وضوحا في نوفمبر المقبل

تقليل مشتريات السندات بواقع 15 مليار دولار لكل اجتماع للمجلس الاحتياطي الفيدرالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع مستشار استثمار لدى Bank of Singapore كريم العيطة، في مقابلة مع "العربية" أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في شهر نوفمبر المقبل الصورة الأكثر وضوحا لتقليل مشترياته من السندات.

وقال العيطة إن تقليل المشتريات سيكون أكثر وضوحا للمستثمرين في ديسمبر، وسيكون بحوالي 15 مليار دولار لكل اجتماع فيدرالي، بمعنى أن وجود 120 مليار دولار، شهرية من سيولة هذه المشتريات ستساعد أسواق الأسهم الأميركية في وول ستريت خلال فترة الربع الرابع من العام الحالي، لكن هذا لا يعفي من توقع حركة تصحيحية وصفها بالصحية في وول ستريت.

وبشأن الأداء في الصين، أشار إلى خفض مستوى النمو المتوقع من 8.7% إلى 8.2%.

انتعشت وول ستريت، الجمعة، وسجل ستاندرد أند بورز وناسداك أعلى مستوياتهما عند الإغلاق للمرة الرابعة بأسبوع، إذ هدأت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول من المخاوف بشأن الجدول الزمني لتقليص التحفيز وجعلت المستثمرين يدخلون عطلة نهاية الأسبوع ومعنوياتهم تميل للشراء.

لهذه الأسباب.. ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى مستوى تاريخي في يونيو قصص اقتصادية اقتصاد السعودية لهذه الأسباب.. ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى مستوى تاريخي في يونيو

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية.

وفي تصريحاته المعدة سلفا، أحجم باول عن تقديم صورة أوضح فيما يتعلق بتوقيت تقليص البنك المركزي لعمليات شراء الأصول أو رفع أسعار الفائدة، وهي العناصر الرئيسية لسياسته النقدية الحذرة التي تهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 241.63 نقطة بما يعادل 0.69% إلى 35454.75 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 39.33 نقطة أو 0.88% إلى 4509.33 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 180.08 نقطة أو 1.2% إلى 15125.89 نقطة.

اختيار المحررين
شاهد.. صحافي راتبه 10 ملايين دولار  مهدد بإعصار أميركي شاهد.. صحافي راتبه 10 ملايين دولار  مهدد بإعصار أميركي
صورتها شغلت لبنان.. دموع مريضة سرطان تفطر القلوب صورتها شغلت لبنان.. دموع مريضة سرطان تفطر القلوب
الأكثر قراءة
فيديو مرعب.. خطفوا طفلا في مصر من أمام أمه والكاميرات فيديو مرعب.. خطفوا طفلا في مصر من أمام أمه والكاميرات
القبض على قاتل القبض على قاتل "حسناء بغداد".. والصدمة في هويته!
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
مؤذن الـ مؤذن الـ"شورت" يثير الجدل في الكويت.. والأوقاف تتحرك
ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟ ماذا يحصل لأجسامنا إذا تناولنا وجبة واحدة في اليوم؟
سيارة تسلا تتعرض لحادث جديد.. هذه المرة مع سيارة تسلا تتعرض لحادث جديد.. هذه المرة مع "الشرطة"!
قبل أن تذهب
العاصفة إيدا تتحول للدرجة الرابعة ومخاوف من وقوع كارثة في لويزيانا
العاصفة إيدا تتحول للدرجة الرابعة ومخاوف من وقوع كارثة في لويزيانا
اكتشف المزيد