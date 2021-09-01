استمرار اجتماعات "الإسلامي للتنمية" بحضور 2000 مشارك

تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية لمجالس محافظيها التي بدأت في طشقند بأوزبكستان، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، بحضور أكثر من 2000 مشارك، بحسب مراسل "العربية" الزميل عبد الواحد الحميد.

ويحضر الاجتماعات السنوية 57 عضوا يمثلون محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وهم بالأساس وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في البلدان الأعضاء.

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يأتي الاجتماع وهو الأول منذ جائحة كورونا والذي من المتوقع أن تطغى فيه آثار الجائحة على أجندة الاجتماعات التي يحضرها أكثر من 2000 مشارك من الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.