.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيف سيكون أداء بنوك مصر لبقية العام الحالي؟

  • الخط
بنوك مصر

كيف سيكون أداء بنوك مصر لبقية العام الحالي؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت بلتون القابضة في أحدث تقرير لها أن أداء البنوك التي تغطيها قد اظهر تعافيا بنسبة 12% لصافي الدخل في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وذلك بفضل نمو الدخل التشغيلي بنسبة 7% على أساس سنوي مع انكماش مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 21% على أساس سنوي.

وقال محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون المالية القابضة، أبانوب مجدي، إن انخفاض مخاطر الائتمان سيعطي دفعة لأرباح البنوك المصرية، وتعافيا أكبر في النصف الثاني من العام الحالي للعمليات المصرفية التي زادت في النصف الأول من العام، موضحاً أن النمو بحجم المركز المالي كان صحيا جدا، والنتيجة تمثلت في أن يكون الدافع الرئيسي وراء نمو الأرباح الفصلية للبنوك، هو انخفاض خسائر الائتمان بالنصف الأول، مع توقعات تعافي صافي الدخل من العمليات المصرفية في النصف الثاني 2021.

اختيار المحررين
كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و كيف تفرق بين كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية و"الخنازير"؟
للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة للاستمتاع بشباب ما بعد الـ60.. إليك 7 نصائح هامة
الأكثر قراءة
فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد أغنى رجل في آسيا يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد
الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس  مشهد يحبس الأنفاس.. أطول رحلة نفق تتم بطائرة وتدخل غينيس 
مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين مسؤولو الصحة يوقفون مباراة البرازيل والأرجنتين
قبل أن تذهب
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
كيف تحمي واشنطن أقمارها الصناعية في الفضاء؟
اكتشف المزيد