كيف سيكون أداء بنوك مصر لبقية العام الحالي؟

أكدت بلتون القابضة في أحدث تقرير لها أن أداء البنوك التي تغطيها قد اظهر تعافيا بنسبة 12% لصافي الدخل في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وذلك بفضل نمو الدخل التشغيلي بنسبة 7% على أساس سنوي مع انكماش مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 21% على أساس سنوي.

وقال محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية في بلتون المالية القابضة، أبانوب مجدي، إن انخفاض مخاطر الائتمان سيعطي دفعة لأرباح البنوك المصرية، وتعافيا أكبر في النصف الثاني من العام الحالي للعمليات المصرفية التي زادت في النصف الأول من العام، موضحاً أن النمو بحجم المركز المالي كان صحيا جدا، والنتيجة تمثلت في أن يكون الدافع الرئيسي وراء نمو الأرباح الفصلية للبنوك، هو انخفاض خسائر الائتمان بالنصف الأول، مع توقعات تعافي صافي الدخل من العمليات المصرفية في النصف الثاني 2021.