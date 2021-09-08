القصيبي قدمت 90% من أصولها ضمن إعادة هيكلة الديون

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، رائف الحسن، في مقابلة مع "العربية" موافقة 94% من دائني مجموعة القصيبي على خطة إعادة هيكلة الديون بخصم 74%، كاشفاً أن "عملية بدء التسديد ستجري فور اعتماد الخطة من المحكمة".

وقال الحسن إن الخطة بانتظار تقديم نتائجها لاعتمادها من أمين الإفلاس بدر التميمي ليجري اعتمادها بشكل رسمي، ولتدخل حيز التنفيذ وتقوم الشركة ببدء التسديد للدائنين من البنوك السعودية والخليجية والخارجية.

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وأرجع إنجاز هذه الخطوة بعد أكثر من 12 سنة، إلى التطورات الأخيرة التي سهلت إنجاز مهمة "كانت توصف بأنها شبه مستحيلة"، ومن أهم التطورات هو استحداث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة في السعودية.