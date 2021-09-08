صكوك السعودية 62% من إصدارات الخليج بالنصف الأول 2021

إصدارات الصكوك بالنصف الأول من العام الحالي:

- موديز: صكوك السعودية 62% من إصدارات الخليج.

- مساهمة إصدارات الشركات السعودية ارتفعت إلى 30% من الإجمالي بدعم من المصارف وأرامكو.

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- أرامكو أصدرت صكوكا بقيمة 6 مليارات دولار في يونيو 2021.

- الإصدارات الكويتية نمت 11% إلى 7.2 مليار دولار.

- تراجع الإصدارات في الإمارات والبحرين 65% إلى 4 مليارات دولار.

- موديز: إصدارات الصكوك تمثل 5% فقط من الأصول المالية العالمية.

- موديز: إصدارات الصكوك في 2021 تقدر بنحو 200 مليار دولار.

- ستاندرد أند بورز: إصدارات الصكوك ستتراوح بين 140 مليارا و155 مليار دولار في 2021.

- ستاندرد أند بورز: ظروف السوق العالمية داعمة لإصدار الصكوك في النصف الثاني 2021 وسط أسعار فائدة منخفضة وسيولة وفيرة.