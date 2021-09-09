تصفية "المشروعات السياحية" بالكويت.. هل تنهي الأزمة؟

اقترحت مجموعة من النواب بمجلس الأمة قانونا لتصفية شركة المشروعات السياحية على أن تؤول أصولها بعد التصفية إلى الخزينة العامة للدولة.

ومن شأن ذلك تمهيد الطريق لإعادة طرحها على شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية ومختصة بصناعة الترفيه.

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وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن شركة المشروعات السياحية أدت في فترة ما الغرض من إنشائها في مجالي الترفيه والاستجمام، لكنها أصبحت في الوقت الحاضر غير قادرة على مواكبة المتغيرات في هذه الصناعة التي باتت تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وخبرات تشغيلية احترافية.

وأشار توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين بالكويت إلى أن شركة المشروعات السياحية "وضعها غريب"، إذ أن رأسمالها محدود وتدير أصولا ضخمة، فنموذج عملها غير صحيح.

وأوضح أن تصفية الشركة يجب أن يكون ضمن استراتيجية متكاملة تطرحها الدولة.

وعن العائد من طرح الشركة، قال الجراح إن أغلب مشاريع الشركة متهالكة، وتحتاج إلى تحديث، وكلها أملاك دولة، والأفضل أن يتم عمل شركة قابضة تضم هذه المشاريع ويتم طرح الأصول للقطاع الخاص.