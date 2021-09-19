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هذا التقرير أثار زوبعة حول واقع حال اقتصاد الصين

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اقتصاد

هذا التقرير أثار زوبعة حول واقع حال اقتصاد الصين

دبي - العربية.نت

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عارضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ما خلُص إليه تحقيق مستقلّ من أنّها ضغطت خلال عملها السابق في البنك الدولي على موظّفين لتعديل تقرير سعياً منها لتجنّب إغضاب الصين.

وبناءً على النتائج، أعلن البنك الدولي أنّه سيوقِف فوراً تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.

ورفضت جورجييفا، وهي بلغاريّة تولّت رئاسة صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير.
وأعلنت جورجييفا أنها أبلغت مجلس صندوق النقد الدولي بالوضع.

وقالت الجمعة للمسؤولين في صندوق النقد "لم أضغط، لا في هذه الحالة، ولا قبلها، ولا بعدها، على الفرق من أجل أن يتلاعبوا بالبيانات".

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