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قفزات قوية لأسهم الطروحات الأولية بسوق السعودية

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سوق السعودية

قفزات قوية لأسهم الطروحات الأولية بسوق السعودية

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضًا 0.11% ليفقد 12.52 نقطة، ويقفل عند مستوى 11315.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال.

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، إن الاكتتابات التي حصلت في سوق الأسهم السعودية، قفزت بالنسب القصوى لدى تداولها.

وأشار إلى الحدود القصوى بنسبة 30% كل يوم في السوق الموازية "نمو" والقصوى بـ 30% في اليوم الأول بالسوق الرئيسية، ثم 10% كل يوم.

واعتبر أن هذه القفزات "تعطي شهية أكبر ومحاولة الحصول على حجم تخصيص أكبر من الطروحات".

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

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