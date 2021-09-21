.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر.. تسويات الطاقة المتجددة تفوق 6 مليارات جنيه

  • الخط
اقتصاد مصر

مصر.. تسويات الطاقة المتجددة تفوق 6 مليارات جنيه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الدكتور محمد الخياط، في مقابلة مع "العربية" أن لدى الهيئة الحكومية المؤسسة منذ 30 عاما، حوالي 11 مشروعا تتركز معظمها في مجمع الرياح في الزعفرانة، وجبل الذئب بإجمالي قدرات يتجاوز 1000 ميغاوات.

وأضاف أن لدى الهيئة أيضاً مشروعات في الطاقة الشمسية، مركزات أو خلايا، ولقد اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة تعظيم قيمة أصول الهيئة، وتمديد إمدادات قطع الغيار، خاصة مع تحديات جائحة كورونا عام 2020، وما تبعها من تباطؤ اقتصادي عالمي، وتأثير على سلاسل الإمداد، وبالتالي نشوء الحاجة إلى توريد قطع الغيار والصيانة محليا، وبقدرات ذاتية زادت الإنتاجية لمشروعات الهيئة.

وكشف عن عدد كبير من التسويات المالية، جرت بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية، ما نجم عنه خفض قيمة متأخرات المديونيات من أكثر من 10 مليارات جنيه إلى 3.6 مليار جنيه، بجانب تحقيق دخل يزيد بحوالي 600 مليون جنيه مقارنة مع العام الماضي، لنصل إلى 2.8 مليار جنيه، وصافي ربح للهيئة يصل إلى 260 مليون جنيه، بما يعكس أداء هيئة حكومية تمكنت من التعامل مع دينامية السوق، في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، عبر نقلات نوعية منذ عام 2014، ليصل إجمالي القدرات إلى 6000 ميغاوات منها 50% من الطاقة المائية، و25% للطاقة الشمسية، و25% لطاقة الرياح.

اختيار المحررين
حرق زوجته ورماها بالنهر فظهرت حية..قصة بابل تشغل العراق حرق زوجته ورماها بالنهر فظهرت حية..قصة بابل تشغل العراق
بعد تهديد حزب الله لقاضي مرفأ بيروت.. هكذا رد أهالي الضحايا بعد تهديد حزب الله لقاضي مرفأ بيروت.. هكذا رد أهالي الضحايا
الأكثر قراءة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!
عودة الانهيار.. 500 ملياردير يخسرون 135 مليار دولار في يوم وليلة عودة الانهيار.. 500 ملياردير يخسرون 135 مليار دولار في يوم وليلة
شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي
النصر يمدد عقد سلطان الغنام النصر يمدد عقد سلطان الغنام
 الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة  الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة
قبل أن تذهب
الرئيس التونسي يعلن مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية لوضع أحكام المرحلة الانتقالية
الرئيس التونسي يعلن مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية لوضع أحكام المرحلة الانتقالية
اكتشف المزيد