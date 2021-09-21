مصر.. تسويات الطاقة المتجددة تفوق 6 مليارات جنيه

أكد رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، الدكتور محمد الخياط، في مقابلة مع "العربية" أن لدى الهيئة الحكومية المؤسسة منذ 30 عاما، حوالي 11 مشروعا تتركز معظمها في مجمع الرياح في الزعفرانة، وجبل الذئب بإجمالي قدرات يتجاوز 1000 ميغاوات.

وأضاف أن لدى الهيئة أيضاً مشروعات في الطاقة الشمسية، مركزات أو خلايا، ولقد اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات خلال الأعوام القليلة الماضية، خاصة تعظيم قيمة أصول الهيئة، وتمديد إمدادات قطع الغيار، خاصة مع تحديات جائحة كورونا عام 2020، وما تبعها من تباطؤ اقتصادي عالمي، وتأثير على سلاسل الإمداد، وبالتالي نشوء الحاجة إلى توريد قطع الغيار والصيانة محليا، وبقدرات ذاتية زادت الإنتاجية لمشروعات الهيئة.

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وكشف عن عدد كبير من التسويات المالية، جرت بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية، ما نجم عنه خفض قيمة متأخرات المديونيات من أكثر من 10 مليارات جنيه إلى 3.6 مليار جنيه، بجانب تحقيق دخل يزيد بحوالي 600 مليون جنيه مقارنة مع العام الماضي، لنصل إلى 2.8 مليار جنيه، وصافي ربح للهيئة يصل إلى 260 مليون جنيه، بما يعكس أداء هيئة حكومية تمكنت من التعامل مع دينامية السوق، في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الطاقة المتجددة، عبر نقلات نوعية منذ عام 2014، ليصل إجمالي القدرات إلى 6000 ميغاوات منها 50% من الطاقة المائية، و25% للطاقة الشمسية، و25% لطاقة الرياح.