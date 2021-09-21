ملكيات كبار مساهمي UMG قبل وبعد الطرح العام

مقابل ارتفاعات قوية على سهم المجموعة الموسيقية UNIVERSAL MUSIC GROUP ضغطت تراجعات قوية على سهم الشركة التي طرحت الحصة وهي Vivendi والتي تعد المالك الأكبر قبل الطرح وحل إلى جانبها في هيكل رأس المال كل من بنك "سوسيته جنرال" الفرنسي وشركة "تنسينت" الصينية وغيرها.

شهد سهم UMG ارتفاعات قوية بـ 40% مطلع التداولات في أول يوم لإدراجه في بورصة EURONEXT في أمستردام، بأكبر طرح من نوعه العالم الحالي.

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جرى تحديد السعر التقني المرجعي للسهم في الطرح عند 18.5 يورو ما يقيم الشركة بـ 33.5 مليار يورو.

طرحت شركة VIVENDI حصة 60% في شركة UMG للمساهمين الحاليين في VIVENDI واحتفظت لنفسها بحصة 10%، علما أنها كانت المساهم الأكبر في الشركة قبل الطرح بحصة 70%.