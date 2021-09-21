وزير الطاقة الإماراتي للعربية: أسعار الغاز الحالية ليست مستدامة

وصف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات مؤتمر "غازتك 2021" بدبي اليوم الثلاثاء، أسعار الغاز الحالية بأنها ليست مستدامة، وأن الارتفاع في الآونة الأخيرة يعكس العوامل الأساسية للسوق وقلة الاستثمار في القطاع، متوقعا عودة الاستقرار للأسواق فور البدء بالمشاريع الجديدة.

كذلك قال الوزير سهيل المزروعي في مؤتمر للقطاع في دبي: "أسعار الغاز ليست مستدامة، وهناك حاجة لاستثمارات جديدة، وسوف تمر الأسعار بفترات صعود وهبوط حتى تجد السوق السعر المناسب. السوق هي من سيحرك السعر".

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جاء ذلك في كلمة الوزير الإماراتي خلال معرض ومؤتمر "غازتك 2021" الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر.