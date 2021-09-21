.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الطاقة الإماراتي للعربية: أسعار الغاز الحالية ليست مستدامة

  • الخط
أبوظبي

وزير الطاقة الإماراتي للعربية: أسعار الغاز الحالية ليست مستدامة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات مؤتمر "غازتك 2021" بدبي اليوم الثلاثاء، أسعار الغاز الحالية بأنها ليست مستدامة، وأن الارتفاع في الآونة الأخيرة يعكس العوامل الأساسية للسوق وقلة الاستثمار في القطاع، متوقعا عودة الاستقرار للأسواق فور البدء بالمشاريع الجديدة.

كذلك قال الوزير سهيل المزروعي في مؤتمر للقطاع في دبي: "أسعار الغاز ليست مستدامة، وهناك حاجة لاستثمارات جديدة، وسوف تمر الأسعار بفترات صعود وهبوط حتى تجد السوق السعر المناسب. السوق هي من سيحرك السعر".

جاء ذلك في كلمة الوزير الإماراتي خلال معرض ومؤتمر "غازتك 2021" الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر.

اختيار المحررين
حرق زوجته ورماها بالنهر فظهرت حية..قصة بابل تشغل العراق حرق زوجته ورماها بالنهر فظهرت حية..قصة بابل تشغل العراق
بعد تهديد حزب الله لقاضي مرفأ بيروت.. هكذا رد أهالي الضحايا بعد تهديد حزب الله لقاضي مرفأ بيروت.. هكذا رد أهالي الضحايا
الأكثر قراءة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!
عودة الانهيار.. 500 ملياردير يخسرون 135 مليار دولار في يوم وليلة عودة الانهيار.. 500 ملياردير يخسرون 135 مليار دولار في يوم وليلة
شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي
النصر يمدد عقد سلطان الغنام النصر يمدد عقد سلطان الغنام
 الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة  الكويت.. إلغاء إذن العمل للوافد في هذه الحالة
قبل أن تذهب
الرئيس التونسي يعلن مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية لوضع أحكام المرحلة الانتقالية
الرئيس التونسي يعلن مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية لوضع أحكام المرحلة الانتقالية
اكتشف المزيد