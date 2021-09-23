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الفيدرالي: تقليص شراء الأصول قد يبدأ في نوفمبر ويستمر حتى منتصف 2022

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الفدرالي الأميركي

الفيدرالي: تقليص شراء الأصول قد يبدأ في نوفمبر ويستمر حتى منتصف 2022

دبي - العربية.نت

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قال الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير، إن تقليص برنامج شراء الأصول قد يبدأ في نوفمبر و يستمر حتى منتصف عام 2022.

وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي قريبة من الصفر، مع تكهنات برفعها إلى 1% في 2023، ثم إلى 1.8% في 2024.

من جهة أخرى، رفع الفيدرالي توقعاته لمعدلات التضخم إلى 2.2% العام المقبل من توقعات سابقة بلغت 2.1%.

كما خفّض بشكل حاد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام الحالي إلى 5.9% بعدما كانت 7% في يونيو.

ورجّح نمو الاقتصاد بـ 3.8% في 2022 و 2.5% في 2023.

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