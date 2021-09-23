بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن أزمة إيفرغراند

إيفرغراند لديها 6 مليارات دولار منتجات إدارة ثروات، ونحو 80 ألف مستثمر فرد

لديها دفعات تشمل 1.6 مليون وحدة غير مسلمة

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778 مشروعا قيد التنفيذ في 223 مدينة صينية

لديها استثمارات في قطاعات أخرى من السيارات الكهربائية إلى المياه المعبأة

القطاع العقاري يمثل 29% من الناتج المحلي الصيني

الوحدات الفارغة في الصين يمكنها احتواء سكان أي من دول؛ فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا وكندا.

نومورا يستبعد انهيارا اقتصاديا ولكن يتوقع تباطؤا في السنوات المقبلة

الدين المستحق على إيفرغراند 310 مليارات دولار كما في يونيو 2021

37.3 مليار دولار من الديون تستحق هذا العام ثلاثة أضعاف النقد لدى الشركة 13.5 مليار دولار

18 مليار دولار من السندات بالعملات الأجنبية معظمها بحوزة البنوك الصينية

215 مليار دولار قيمة الأراضي والمشاريع قيد التنفيذ

غولدمن ساكس يقدر قيمة أصول الشركة بـ2% من الناتج المحلي الصيني

20 مليار دولار لأكثر 10 بنوك انكشافا على الشركة النسبة الأكبر من ديون إيفرغراند لدى المصارف الصينية مضمونة بودائع بحسب مصادر رويترز.

العلاوة على مخاطر ديون القطاع سترتفع بالنسبة للمطورين الآخرين

التخوف من أن تدخل الحكومة لإنقاذ إيفرغراند سيؤدي إلى حاجتها التدخل لإنقاذ آخرين

الشركة لديها مستحقات لنحو 128 مصرفا صينيا و121 شركة غير مصرفية

أكثر البنوك المنكشفة على إيفرغراند

Minsheng bank الذي خفف انكشافه على ديونها من 6 مليارات إلى 4.6 خلال فترة عام

CITIC Bank مدد فترة سداد الديون ذات الاستحقاقات القريبة

Agricultural Bank of China ثالث أكبر مصرف من حيث الأصول

China Everbright bank

China Zheshnag

Shenjing bank

Macquarie Group

أرباح القطاع المصرفي الصيني السنوية

294 مليار دولار

احتياطيات لتغطية قروض متعثرة 835 مليار دولار