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طوابير بنزين نادرة.. هل تدفع بريطانيا ثمن بريكست؟

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النفط

طوابير بنزين نادرة.. هل تدفع بريطانيا ثمن بريكست؟

دبي - العربية.نت

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تشهد عدد من المدن البريطانية، طوابير غير مسبوقة أمام محطات البنزين بسبب نقص سائقي الشاحنات على خلفية تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات.

أورد الباحث في استراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، في مقابلة مع "العربية" تقديرات عالمية تشير للحاجة إلى استثمارات بحوالي 3 تريليونات دولار من أجل تلبية الطلب المستقبلي على النفط.

وقال الدندني إن تباطؤ استثمارات الطاقة، خاصة في قطاعي النفط والغاز بدأ منذ عام 2019 وخسرنا 35 منها في عام 2020.

وأشار إلى "السيناريو المتطرف وفق أحدث الدراسات، الذي يشير إلى فقدان 40% من حجم الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2050".

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