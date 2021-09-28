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أسواق الطاقة تشتعل.. وأسعار الغاز تقفز بأكثر من 6%

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طاقة

أسواق الطاقة تشتعل.. وأسعار الغاز تقفز بأكثر من 6%

دبي - العربية.نت

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ككرة الثلج تكبر شيئا فشيئا أزمة الغاز في أوروبا وأميركا وتتفاقم مع إعلان المزيد من الإفلاسات في شركات تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود، مما أدى إلى ذعر في صفوف المستهلكين وبدء اندفاعهم إلى المتاجر لشراء الضروريات في بريطانيا على سبيل المثال.

يأتي ذلك القلق بالرغم من تطمين وزير الأعمال البريطاني لهم ومطالبتهم بالهدوء، وسط تساؤلات عن دور الحكومة في حل الأزمة ومدى إمكانية تدخلها في تحديد الأسعار، بعد قفزة بأسعار الغاز 6% وتتعمق الأزمة مع زيادة أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل.

وقد تدخل دفع الحكومة بشكل استثنائي من خلال تقديم مساعدات مادية للقطاع الصناعي في محاولة لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد وسد النقص في الأغذية الأساسية. وبدأ يصبح نقص الغاز ملموسا في المتاجر، بعد أن أوقفت أكبر مصانع الأسمدة إنتاجها بسبب ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.

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