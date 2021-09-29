.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هل تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ؟

  • الخط
اقتصاد أميركا

هل تتخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اصطدم الديمقراطيون بجدار في جهودهم لتفادي إغلاق حكومي وتجنب التخلف عن سداد الديون ودفع أجندة الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليونات دولار قدما /شاملة خطة البنية التحتية. وشهدت الأسواق المالية تراجعات حادة امتدت من وول ستريت إلى آسيا اليوم الأربعاء بعد أن عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الثانية محاولة الديمقراطيين لرفع سقف الدين، ما يزيد مخاطر تعثر الحكومة للمرة الأولى في تاريخها.

وحذرت وزيرة الخزانة جانت يليت من نفاد السيولة في 18 أكتوبر، وحثت الكونغرس على رفع سقف الدين. كما تحتاج السلطات الأميركية لتمويل مواصلة عمل الحكومة لتفادي الإغلاق، علما أن العام المالي ينتهي يوم الخميس. وواصلت عوائد الخزانة الأمريكية الارتفاع، فيما بلغت عوائد 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ يونيو ، إذ تنامت توقعات التضخم، وتزداد المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يقلص جدوله الزمني لتشديد السياسة النقدية.

اختيار المحررين
بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف بالفيديو والصور كنز ثمين في العلا.. هيئة المحافظة تكشف
احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت احذروا هذه المكسرات.. بعضها قد يسبب الموت
الأكثر قراءة
رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم رغم شهرته الواسعة.. 6 فوائد ذهبية غير معروفة للثوم
قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها قصة مؤثرة.. ثعبان يقتل طفلة داخل المنزل في أبها
حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب حلا شيحة ترد بصورة على تصريحات والدها الجدلية.. وتنفي خلع الحجاب
شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه شاهد.. يوتيوبر مصر الحسناء تواجه "المتحرش المنحوس" بفيديو كامل لفعلته
شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود شاهد الإنجليز يتقاتلون كاللبنانيين للحصول على الوقود
أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم! أغنى عائلة في العالم تكشف عن حصص بـ5 مليارات دولار في هذه الأسهم!
قبل أن تذهب
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
تعليق مثير لقائد عسكري أميركي حول الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد