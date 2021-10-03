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أكبر الاكتتابات الأولية بتاريخ السعودية.. تعرف عليها

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سوق السعودية

أكبر الاكتتابات الأولية بتاريخ السعودية.. تعرف عليها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكوا باور

- طلبات الاكتتاب من المؤسسات تجاوزت 1.1 تريليون ريال.

- تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات 248 مرة.

- قيمة الطلبات تجاوزت الإنفاق في الميزانية السعودية لعام 2022.

- قيمة الطلبات تساوي الناتج المحلي الإجمالي المجتمع لليونان وقبرص وسلطنة عمان.

طرح stc حلول

- طلبات اكتتاب إجمالية بنحو 479.7 مليار ريال.

- قيمة الطلبات تقارب الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.

أرامكو

- طلبات اكتتاب إجمالية بقيمة 446 مليار ريال.

- قيمة الطلبات تساوي الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

البنك الأهلي التجاري

- طلبات اكتتاب بقيمة 310.9 مليار ريال.

- قيمة الطلبات تقارب الناتج المحلي الإجمالي المجتمع للبحرين وسلطنة عمان.

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