سوق السعودية
أكبر الاكتتابات الأولية بتاريخ السعودية.. تعرف عليها
أكوا باور
- طلبات الاكتتاب من المؤسسات تجاوزت 1.1 تريليون ريال.
- تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات 248 مرة.
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- قيمة الطلبات تجاوزت الإنفاق في الميزانية السعودية لعام 2022.
- قيمة الطلبات تساوي الناتج المحلي الإجمالي المجتمع لليونان وقبرص وسلطنة عمان.
طرح stc حلول
- طلبات اكتتاب إجمالية بنحو 479.7 مليار ريال.
- قيمة الطلبات تقارب الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.
أرامكو
- طلبات اكتتاب إجمالية بقيمة 446 مليار ريال.
- قيمة الطلبات تساوي الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
البنك الأهلي التجاري
- طلبات اكتتاب بقيمة 310.9 مليار ريال.
- قيمة الطلبات تقارب الناتج المحلي الإجمالي المجتمع للبحرين وسلطنة عمان.
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