النفط.. طلب متزايد وإمدادات منخفضة

قال خبير النفط، كامل الحرمي، إن على مجموعة أوبك بلس ألا تتعرض للضغوط الخارجية، وإن عليها زيادة إنتاجها بقدر الإمكان، لتنأى بنفسها عن الانتقادات أو تهم التلاعب بالأسعار.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن الطلب العالمي في تزايد والإمدادات منخفضة، وفي المقابل منتجو النفط الصخري لا يريدون زيادة الإنتاج للمحافظة على المكاسب وعلى عوائد مالية أكبر.

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وأضاف أن العالم تجاوز مرحلة كوفيد-19 وبات هناك تعود وقد نما الطلب العالمي على النفط، متوقعاً أن تستمر الأسعار في الارتفاع فوق 80 دولاراً.