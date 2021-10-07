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هل تؤثر إمدادات النفط الأميركية المحتملة على الأسواق؟

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هل تؤثر إمدادات النفط الأميركية المحتملة على الأسواق؟

دبي - العربية.نت

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قال خبير النفط فهد بن جمعة إنه من الممكن أن تستخدم الولايات المتحدة الاحتياطي الاستراتيجي لكن هذا لن يحل المشكلة.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن أسعار النفط الحالية متذبذبة، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية لجأت في عهد أوباما إلى استخدام نحو 30 مليون برميل من الاحتياطي لكنها لم تؤثر على الأسواق.

وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار النفط لا يعود إلى آليات العرض والطلب، وإنما يعود إلى أزمة الغاز، مؤكدا أن الإنتاج الأميركي عاد إلى ما قبل الإعصار ايدا حاليا ووصل إلى 11.3 مليون برميل يوميا، متوقعا عدم قيام الحكومة الأميركية بهذه الخطوة.

وأوضح أن أوبك بلس دائما تنظر إلى الفجوة بين العرض والطلب لتحقيق توازن في السوق.

وتوقع أن يتم حل الخلافات بشأن خط نوردستريم بسبب الحالة التي تمر بها أوروبا، كما أنه لا يوجد أي خيار آخر.

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