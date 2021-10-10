.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد الجائحة.. هذه تقديرات البنك الدولي لنمو اقتصادات دول الخليج

  • الخط
البنك الدولي

بعد الجائحة.. هذه تقديرات البنك الدولي لنمو اقتصادات دول الخليج

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع البنك الدولي في تقريره الأخير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيا متفاوتا في 2021 فبعد انكماش الناتج المحلي بنسبة 3.8% عام 2020، يتوقع البنك الآن نموا إجماليا بـ 2.8% لاقتصاد المنطقة.

أكد عصام أبوسليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، في مقابلة مع "العربية" أن توقعات البنك الدولي، لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 2.6% للعام الحالي.

وأوضح أن دول الخليج، تمكنت من السيطرة على تداعيات الجائحة على الاقتصاد مع تسريع اللقاحات بشكل أكبر وأكثر نجاحا مقارنة مع كثير من دول العالم، وهذا سيؤثر على دعم النمو الاقتصادي الخليجي، ليرتفع النمو إلى 4.7% في العام المقبل.

وقال إن دول الخليج استجابت ماليا بشكل خاص للجائحة مع استمرار الإنفاق العام، مع ضخ سيولة كبيرة في الأسواق مع دعم ديون الشركات الخاصة، وهذا شكل سندا للشركات لتستعيد نشاطها.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا! فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا!
انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ انقسام وبلبلة بين موظفي فيسبوك.. نار التسريبات لم تهدأ
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد