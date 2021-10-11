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البتروكيماويات السعودية.. نتائج تاريخية متوقعة لهذه الشركات

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سوق السعودية

البتروكيماويات السعودية.. نتائج تاريخية متوقعة لهذه الشركات

دبي - العربية.نت

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استعرض رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال إياد غلام، في مقابلة مع "العربية" النتائج المالية وآفاق الأداء لشركات قطاع البتروكيماويات في السوق المالية السعودية، متوقعا أن تحقق "سابك للمغذيات" و"سبكيم" نتائج تاريخية.

وفي أحدث النتائج أظهرت النتائج المالية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 39.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 218 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 156 مليون ريال في الربع المماثل من 2020. وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح "المتقدمة" بنسبة 17.7% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 265 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

قالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%.

في ذات الوقت، تحولت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" إلى تحقيق صافي أرباح نحو 74.11 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 202.45 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، وهي نتائج وصفت بالتاريخية.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "كيمانول" بنسبة 23.17% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 60.17 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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