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هيرمس للعربية: ارتفاع أسعار المواد أكبر تحدٍ للشركات خلال 2021

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سوق السعودية

هيرمس للعربية: ارتفاع أسعار المواد أكبر تحدٍ للشركات خلال 2021

دبي - العربية.نت

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استعرض محلل القطاع الإستهلاكي في هيرميس، حاتم علاء، في مقابلة مع "العربية" نتائج عدد من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية منها المراعي وإكسترا موضحا أن التحدي الأساسي للعام الحالي، هو ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض الدعم.

أعلنت شركة المراعي النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021. وأظهرت بيانات الشركة تراجعا في صافي الربح بلغ 34.17% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 409.1 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 2% لتصل إلى 3.94 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية إنها واجهت تحديا في هذا الربع بسبب تأثير السنة الأساسية، وعمليات الشراء المتعلقة بـ(كوفيد-19) وزيادة تكاليف السلع الأساسية، نتيجة لاستمرار قيود التطبيع التجاري بعد (كوفيد-19).

ارتفع صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" بنسبة 66.7% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 89.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 53.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "إكسترا" بنسبة 11.34% مقارنة بصافي ربح نحو 100.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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