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السعودية.. مشروع "THE RIG" على مساحة 150 ألف متر مربع

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السعودية

السعودية.. مشروع "THE RIG" على مساحة 150 ألف متر مربع

دبي - العربية.نت

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة. وسيقام المشروع على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية. ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويعد مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي. ويهدف المشروع للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

مشروع "THE RIG" سيكون إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطنو ومقيمو دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

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