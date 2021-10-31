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ماذا تعرف عن COP26 لأطراف اتفاقية تغير المناخ؟

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التغير المناخي

ماذا تعرف عن COP26 لأطراف اتفاقية تغير المناخ؟

دبي - العربية.نت

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- COP هو اختصار لـ Conference of the Parties.

- مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

- أعلى هيئة لصنع القرار في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

- المهمة الرئيسية هي استعراض الإفصاحات الوطنية وإحصاء الانبعاثات المقدمة من الأطراف.

- تقييم الآثار والتدابير والتقدم في تخفيض الانبعاثات الضارة.

- يجتمع المؤتمر كل عام ويتم التناوب على رئاسته بين مناطق الأمم المتحدة الخمس.

- عقد أول اجتماع لـ COP في برلين بألمانيا في مارس 1995.

- COP26 أول قمة تراجع مدى التقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

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