ماذا تعرف عن COP26 لأطراف اتفاقية تغير المناخ؟

- COP هو اختصار لـ Conference of the Parties.

- مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

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- أعلى هيئة لصنع القرار في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

- المهمة الرئيسية هي استعراض الإفصاحات الوطنية وإحصاء الانبعاثات المقدمة من الأطراف.

- تقييم الآثار والتدابير والتقدم في تخفيض الانبعاثات الضارة.

- يجتمع المؤتمر كل عام ويتم التناوب على رئاسته بين مناطق الأمم المتحدة الخمس.

- عقد أول اجتماع لـ COP في برلين بألمانيا في مارس 1995.

- COP26 أول قمة تراجع مدى التقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.