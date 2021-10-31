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مصر.. هذا القطاع الأكثر تأثراً من زيادة أسعار الغاز

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اقتصاد مصر

مصر.. هذا القطاع الأكثر تأثراً من زيادة أسعار الغاز

دبي - العربية.نت

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رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس للأوراق المالية رضوى السويفي في لقاء مع قناة العربية: قطاع الحديد الأكثر تأثرا من ارتفاع أسعار الغاز في مصر.

رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28% ويدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة في السابق.

في المقابل، رفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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