مصر.. هذا القطاع الأكثر تأثراً من زيادة أسعار الغاز

رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس للأوراق المالية رضوى السويفي في لقاء مع قناة العربية: قطاع الحديد الأكثر تأثرا من ارتفاع أسعار الغاز في مصر.

رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28% ويدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة في السابق.

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في المقابل، رفعت الحكومة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من يوم غد الاثنين.