قفزة قياسية بسوق دبي المالي.. وإدراجات كبرى مقبلة

سجلت سوق الأسهم في دبي مكاسب حادة يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو /حزيران 2018 بعد أن أعلنت الإمارة عن خطط لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم.

صعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 4%، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس /آب 2018. وارتفعت معظم الأسهم المدرجة في المؤشر ومن بينها إعمار العقارية التي قفز سهمها 7.6%.

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قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية" إن توجهات دبي لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في الأشهر المقبلة، يأتي ليعكس أن القرارات المتخذة لتعميق سوق دبي، وزيادة حجمها إلى 3 تريليونات درهم، هي إجراءات تنفيذية سنشهدها بشكل متتابع، و"ربما طرح كيانات أكبر".

يعتبر الإعلان عن إدراج DEWA الأول ضمن دفعة من عشر شركات حكومية وغير حكومية تنوي دبي طرحها في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة.