كيف ستتحرك أسعار النفط حتى نهاية العام؟

استبعد الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لـ CMarkits لندن، أن يحدث تغيير كبير في سياسة الإنتاج المتبعة مسبقا من قبل أوبك+ خلال اجتماعها اليوم، وقال إنها ستستمر على هذا النهج حتى العام القادم.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن العام القادم قد يشهد صعودا في المخزونات مما قد يؤجل أي زيادة في الإنتاج.

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وأشار أيضاً إلى أن آثار أزمة الغاز في الشهر الماضي على الأسواق، قد يكون تلاشى. وتوقع أن تدور الأسعار بين 80 و 85 دولاراً، وقد تنخفض بشكل طفيف تحت 80 دولاراً مع نهاية السنة نظراً للتباطؤ الطارئ في الشتاء، إلى جانب احتمالية عودة النفط الإيراني، والخوف من موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.