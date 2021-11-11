التضخم يصنع الزخم على العملات المشفرة

قالت علا دودين الرئيسة التنفيذية لـBitOasis، إن سبب ارتفاع أسعار بيتكوين خلال 6 إلى 12 شهرا الماضية، هو التوجه للاستثمار في العملات المشفرة، خاصة بيتكوين، كوسيلة تحوط ضد التضخم، متوقعة استمرار الزخم لآخر السنة الحالية.

وأشارت إلى أحداث أخرى دعمت الأسعار أيضا، مثل إعلان دولة السلفادور شراء 420 وحدة بيتكوين، وانطلاق تداول صندوق بيتكوين ETF في أميركا، مما يشجع دخول صناديق الاستثمار الكبرى ويعطي سبلا أكبر للاستثمار المباشر وغير المباشر في العملات المشفرة.

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لكنها لفتت إلى صعوبة تحديد توجهات السوق على المدى القصير في ظل تذبذبات الأسعار وباعتبار العملات المشفرة أصولاً عالية المخاطر. في المقابل وعلى المدى الطويل، توقعت تزايد التبني والتداول والاستثمار في العملات المشفرة وكلما كبرت السوق ارتفع السعر أكثر.