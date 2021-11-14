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اتفاق المناخ.. لماذا لم يرضِ الجميع؟

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التغير المناخي

اتفاق المناخ.. لماذا لم يرضِ الجميع؟

العربية.نت

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قالت كارول نخلة الرئيسة التنفيذية لـ Crystol Energy، إن البلدان المتطورة مرت من فترة الاتكال على مصادر الطاقة الملوثة للبيئة مثل الفحم، لكن بلداناً أخرى مثل الصين والهند التي تعتمد عليه بشكل كبير لن ترضى بالتخلص منه بسهولة.

ورأت في مقابلة مع "العربية"، أن اتفاق المناخ لديه أهداف غير واقعية، معتبرة وقفة الهند والصين أكثر واقعية لناحية الدعوة إلى العمل على التقليص التدريجي للاعتماد على الفحم وليس التخلص التدريجي منه.

وأضافت أن الفحم الحجري متوفر بشكل كبير في الصين والهند وبتكلفة منخفضة، كما أنه يشكل مصدراً لـ 63% من الكهرباء في الصين و73% في الهند. بالمقابل، أوروبا بإمكانها أن تتخلص من الفحم الذي لا يشكل فيها سوى 15% من مصادر الطاقة الكهربائية.

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