سوق السعودية.. ضغوط على أرباح الشركات بهذه القطاعات

وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، في مقابلة مع "العربية" نتائج الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية، بأنها جاءت لتعكس تحديات مختلف القطاعات، بخاصة زيادة التكاليف، وتأثر الأسواق من الجائحة أو من تغير سوق العمل، في قطاعات مثل التأمين والأسمنت، والبناء وغيرها.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 76.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11836.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال. بلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

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كانت أسهم شركات طيبة، ودار الأركان، والعربية، ودور، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وتهامة، وعناية، ونسيج، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.45%. فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمراكز، والعربية، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات العربية، والراجحي، والمراكز، ودار الأركان، سابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 392.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24279.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2417 صفقة.