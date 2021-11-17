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صفقات مليارية بمعرض دبي للطيران.. تعرف عليها

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طيران

صفقات مليارية بمعرض دبي للطيران.. تعرف عليها

دبي - العربية.نت

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أبرز صفقات معرض دبي للطيران:

- 55 مليار دولار إجمالي الصفقات خلال يومين.

- صفقات اليوم الأول بقيمة 37.7 مليار دولار أبرزها شراء 255 طائرة من طراز إيرباص إضافة إلى 100 طائرة مروحية.

- صفقات اليوم الثاني شملت توقيع خطابات نوايا بغرض شراء طائرات بقيمة 17.3 مليار دولار.

- طيران الإمارات استثمرت 272 مليون دولار عبر طلب شراء طائرتي بوينغ 777 للشحن وتحويل أربع طائرات ركاب إلى طائرات شحن.

- 4 شركات طيران لمجموعة "إنديجو بارتنرز" وقعت صفقة لشراء 255 طائرة من شركة إيرباص بقيمة تبلغ نحو 33 مليار دولار.

- الخطوط السعودية تبرم ضمن الاتفاقيات صفقة مع شركة بوينغ لتوفير حزمة من الخدمات لرفع الكفاءات التشغيلية.

- آيرليس وقعت خطاب نوايا لشراء 111 طائرة إيرباص بقيمة 16 مليار دولار.

- شركة طيران الجزيرة تقدمت بطلب شراء 28 طائرة من طراز إيرباص إيه 320 نيو بقيمة 3.3 مليار دولار.

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