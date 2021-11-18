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هل تنجح استراتيجية واشنطن في اللجوء إلى مخزونات النفط؟

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النفط

هل تنجح استراتيجية واشنطن في اللجوء إلى مخزونات النفط؟

العربية.نت

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اعتبر جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، أن تلويح الولايات المتحدة باستخدام الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتهدئة أسواق الطاقة، مجرد إنذار ورد فعل على المدى القصير.

وقال في مقابلة مع "العربية"، إن الخطوة ستنجح نوعا ما في تهدئة السوق أو موازنة العرض والطلب على المدى القصير، لكن التحدي يكمن في العامين 2022 و2023 اللذين سوف يشهدان ضغطاً أكبر في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، والفجوة بين العرض والطلب ستظهر أكثر وقتها.

ولفت أيضاً إلى أن مواصفات المخزونات الأميركية ليست مناسبة للمصافي، إذ هناك حاجة ماسة لاستيراد الخامات الأجنبية.

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